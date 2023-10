Stiri pe aceeasi tema

- „Un subiect care a starnit interes este cel legat de noile reglementari privind jocurile de noroc. Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta prin care se stabilesc niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare si de exploatare a jocurilor de noroc, care se platesc anual,…

- Premierul Ciolacu a anunțat la inceputul ședinței de Guvern de joi ca in cadrul acesteia se va adopta Ordonanța de urgența (OUG) care va reglementa jocurile de noroc.„Adoptam azi (joi - n.r.) și OUG care reglementeaza industria pariurilor și pacanelelor. In primul rand jocurile de noroc nu vor mai putea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca va fi adoptata ordonanta de urgenta care reglementeaza industria pariurilor si a pacanelelor, in interesul cetatenilor romani. ”In primul rand, jocurile de noroc nu vor mai putea functiona daca firma nu este inregistrata in Romania. Vreau…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat, joi, ca o majorare a salariilor politistilor, prin actualizarea grilei de salarizare dupa Legea 153, urmeaza sa se produca la rectificarea bugetara din acest an, informeaza AGERPRES . El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa la…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat, joi, ca o majorare a salariilor politistilor, prin actualizarea grilei de salarizare dupa Legea 153, urmeaza sa se produca la rectificarea bugetara din acest an. El a fost intrebat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, cand…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…

- Executivul a aprobat, joi, hotararea care implementeaza Programul de promovare a alimentatiei sanatoase in randul prescolarilor si elevilor. Astfel, elementul de noutate pentru anul scolar 2023-2024 il reprezinta faptul ca pe parcursul saptamanii fiecare prescolar si elev va primi gratuit trei portii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca suma de 400 de milioane de euro va fi platita Romaniei pentru a compensa ajutorul dat vecinilor ucraineni care au ales tara noastra ca destinatie sau tranzit, dupa declansarea conflictului din Ucraina. El a precizat ca acest mecanism…