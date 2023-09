Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al guvernului, Mihai Constantin, a declarat ca lista cu alimente de baza fara adaos comercial poate fi schimbata. Totodata, Mihai Constantin a mai declarat, despre actul normativ, ca este posibil ca unele produse sa fie inlocuite cu altele, din lista alimentelor de baza. Intrebat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat vineri despre actul nromativ privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, ca este foarte posibil ca lista sa sufere modificari, poate sa fie extinsa sau unele produse sa fie inlocuite cu altele.Intrebat daca limitarea adaosului…

- Guvernul ia in considerare extinderea programului privind limitarea adaosului comercial la alimentele de baza, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Exista discutia. In primul rand, suntem la jumatatea termenului de implementare a actului normativ deja in desfasurare.…

- Una dintre cauze, identificata de guvern, este o lege speciala ofera inclusiv celor care dau suport parental sau tutelar bolnavilor cronici dreptul la concediu medical de asistența. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a afirmat, joi, ca un raport al CNAS releva o crestere a numarului…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, spune ca este de o saptamana in cladirea Guvernului si inca nu s-a intalnit cu robotul ION, consilierului guvernamental bazat pe AI. ION a fost lansat in luna martie a anului trecut, in cadrul unu proiect gestionat de ministerul Cercetarii, Inovarii…

- Noul purtator de cuvant al Guvernului, cunoscutul jurnalist TVR Mihai Constantin, a fost intrebat la primul sau briefing daca știe ceva despre relocarea robotului Ion, avand in vedere ca noul ministru al Digitalizarii, Bogdan Ivan, i-ar fi recomandat premierului Marcel Ciolacu sa nu

- Consiliul Concurentei critica ordonanta prin care Guvernul vrea sa scada preturile la alimentele de baza. Institutia avertizeaza ca unele preturi ar putea creste, iar unele produse ar putea sa nu mai ajunga in magazine.

- Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca actul normativ pentru limitarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi pus in transparența maine dimineața, iar masurile se vor aplica pentru o perioada de 3 luni.