- Religia este o materie optionala ca oricare alta si poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat, a afirmat, miercuri, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, citat de Agerpres.

- Examenul de bacalaureat are toate șansele sa se transforme in sperietoare naționala, daca se pastreaza varianta propusa in noua Lege a Educației. Astfel, elevii ar urma sa susțina cel mai mare numar de probe – opt, de la instituirea examenului maturitații in Romania, in 1925. Conform proiectului de…

- „Romania educata” s-ar putea transforma in „Romania stresata”, mai ales in cazul elevilor care urmeaza sa susțina examenul de bacalaureat. Conform proiectului de lege obținut in exclusivitate de Puterea.ro, proba maturitații nu doar ca nu se va simplifica dar va include obligatoriu matematica la profilul…