- Mircea Gheorgheosu a anuntat vineri ca si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Conform unor surse judiciare, Mircea Gheorgheosu a fost dus la Sectia 17 Politie, dupa ce lucratori de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP)…

