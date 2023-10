Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant Daniel Hagari, a facut o serie de declarații, sambata, despre intrarea armatei (IDF) in Fașia Gaza. Acesta a confirmat ca armata israeliana... The post Armata israeliana a confirmat oficial intrarea trupelor in Fașia Gaza: „Trupele sunt pe teren și razboiul continua” appeared first…

- Un purtator de cuvant al armatei a spus ca fortele israeliene sunt inca “pe teren”, fara a oferi detalii. Purtatorul de cuvant a adaugat ca Israelul va permite camioanelor care transporta alimente, apa si medicamente sa intre sambata in Gaza. Anterior, Israelul a efectuat doar scurte intrari in Gaza…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca Israelul a atacat peste 400 de „ținte”, inclusiv moschei, in Fașia Gaza in ultima zi, conform Al Jazeera.Purtatorul de cuvant Daniel Hagari a spus ca moscheile erau folosite de Hamas ca locuri de intalnire, intr-o postare pe X, marți dimineața,…

- Israelul a avertizat ca isi va intensifica bombardamentele asupra Fasiei Gaza. Un purtator de cuvant al Armatei, amiralul Daniel Hagari, a afirmat ca intentia este aceea de a reduce riscul pentru militarii israelieni inaintea unei ofensive terestre asteptate impotriva Hamas. „Ne vom aprofunda atacurile.…

- Purtatorul de cuvant al Hamas, Hassan Yousef, a fost arestat joi in timpul unor raiduri pe care Israelul le-a efectuat in Cisiordania, potrivit autoritaților israeliene.Yousef a fost arestat "sub suspiciunea de a acționa in numele Hamas", a declarat vineri pentru CNN agenția de securitate israeliana…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Armata israeliana a lovit vineri noaptea 750 de ținte militare ale Hamas, inclusiv tuneluri subterane și reședința unor agenți de rang inalt. Israelul transmite ca a ucis un comandant al unitații militare speciale „Nukhba” a Hamas.