Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta instaurata in Turcia in urma puciului esuat din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungita dupa expirarea sa, in seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.'Starea de urgenta actuala va expira in…

- Alte 22 de persoane au fost retinute, miercuri, de politisti, in urma scandalului care a avut loc joia trecuta, pe o strada din Targu Neamt, intre doua clanuri de romi. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, pentru AGERPRES, ca cele 22 de persoane vor fi…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului francez pentru Europa si Afaceri Externe a afirmat, in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca aceasta a avut un rol determinant in progesele in lupta anticoruptie si ca Franta va ramane vigilenta cu privire la respectarea statului de drept in Romaniei.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. In declaratia facuta la Cotroceni in care a anuntat revocarea sefei DNA, purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Instrumentele europene nu sprijina suficient autoritatile locale si IMM-urile, iar reprezentantii statelor membre care participa la procesul decizional de Bruxelles trebuie sa asculte mai mult vocea autoritatilor publice locale, a apreciat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul delegat…

- SRI: Precizari privind numarul mandatelor de interceptare telefonica Serviciul Român de Informatii a revenit, ieri, cu precizari legate de informatiile aparute în spatiul public privind numarul mandatelor de interceptare telefonica. Purtatorul de cuvânt al institutiei,…

- In cazul Romaniei, care face deja obiectul unei proceduri de abatere semnificativa, Comisia recomanda Consiliului sa adopte o decizie cu privire la masurile ineficiente si o recomandare pentru adoptarea de masuri in 2018 si 2019 pentru a corecta abaterea semnificativa. Pe baza prognozelor de primavara…

- Cei sapte oameni decedati in accidentul produs in Ungaria sunt romani, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Paul Ciocoiu, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, acesta precizand ca microbuzul era inmatriculat in judetul Mures. "Sunt sapte romani morti, toti ocupantii sunt romani.…