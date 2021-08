Stiri pe aceeasi tema

- ​Talibanii le-au solicitat SUA sa pastreze o prezenta diplomatica în Afganistan dupa încheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru 31 august, dar Washingtonul nu a luat o decizie deocamdata, au afirmat vineri oficialitati americane, informeaza AFP. Potrivit responsabililor…

- In urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar cateva zilei mai tarziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua. In cateva saptamani insa, talibanii…

- Rapiditatea cu care talibanii au ocupat toate orașele mari din Afganistan a luat prin surprindere atat autoritațile de la Kabul, cat și comunitatea internaționala.BBC a analizat cauzele care au dus la victoria talibanilor in fata forțelor armate afgane.

- Strazile orasului Kabul sunt pustii, la o zi dupa ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului si au declarat victoria in fata fortelor guvernamentale care au fost instruite de americani timp de 20 de ani. Dupa retragerea trupelor NATO, in cateva saptamani talibanii au…

- Talibanii se asteapta la o tranzitie "pasnica" a puterii "in urmatoarele zile" , a declarat Suhail Shaheen, unul dintre purtatorii de cuvant ai insurgentilor, citat de Reuters si AFP duminica, in timp ce trupele lor incercuies capitala afgana, intampinand putina rezistenta, relateaza Reuters.…

- Mai mult de un sfert de milion de persoane au fost deja nevoite sa se refugieze din calea talibanilor. Mulți dintre cei care au fugit din calea lor s-au indreptat tocmai spre Kabul, in speranța ca aici vor gasi siguranța.

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat ca a inlocuit doi ministri, al Apararii si al Afacerilor Interne, si pe seful Statului Major, pe fondul cresterii numarului de victime in randul fortelor de securitate afgane in luptele intensificate cu talibanii. Acestia afirma ca sunt dispusi sa continue…

- Talibanii isi continua cuceririle teritoriale in Afganistan, preluand controlul asupra a inca doua districte in nordul tarii, pe fondul retragerii fortelor straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa. In ultimele 24 de ore, talibanii au preluat controlul in districtul…