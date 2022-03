Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a a fost testata pozitiv pentru COVID -19, marti. Anunțul a fost facut chiar de Jen Psaki, in ajunul plecarii lui Joe Biden intr-o vizita extrem de dificila, asteptata in Europa.

- „Am avut doua reuniuni respectand distanta ieri cu presedintele si acesta nu este considerat un caz de contact”, a precizat ea intr-un comunicat, in ajunul plecarii lui Joe Biden intr-o vizita extrem de dificila, asteptata in Europa.Jen Psaki a precizat ca are doar ”simptome usoare” si ca va trece printr-o…

- Președintele american Joe Biden merge vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul internațional la invadarea neprovocata a Ucrainei de catre Rusia, care a cauzat «o grava criza umanitara și a drepturilor omului», a anunțat Jen Psaki, purtatoare de cuvant a Casei Albe. Agenda președintelui Biden include…

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, va efectua, marti, o vizita la Bucuresti, urmand sa fie primit la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, a anunțat, luni, Administrația Prezidențiala. Cei doi vor discuta despre situația din Ucraina.Andrzej Duda efectueaza luni o vizita de lucru la Chisinau,…

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa mearga in Ucraina ”in semn de solidaritate” cata vreme va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, care va avea loc saptamana viitoare, a declarat sambata fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, citat de CNN . „De ce nu? Foarte bun prieten al…

- "Din nefericire, la acest moment, un atac, o invazie, pare mult mai probabila decat improbabila dar vom continua sa depunem eforturi pentru a impiedica acest lucru", a declarat James Cleverly penru Sky News."Tot ceea ce vedem indica faptul ca o invazie este foarte, foarte probabila si foarte, foarte…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…