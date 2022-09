Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a cerut Bucureștiului joi, pe un ton dur, sa „marturiseasca totul” in privința livarilor de arme catre Ucraina, purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, invitand autoritațile romane sa nu se mai ascunda dupa generalitati de tipul „asistenta umanitara”, scrie Agerpres , preluand…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat duminica ca fortele ruse au lovit cu rachete de mare precizie o nava militara ucraineana in portul Odesa din Ucraina.

- Moscova și Washingtonul nu au contacte oficiale pe tema conflictului din Ucraina, toate discuțiile pe aceasta tema reducandu-se la chestiuni tehnice, a declarat joi, in cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenției ruse de stat…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Ucraina nu ia parte la negocieri de pace cu Rusia, deoarece urmeaza instructiunile Statelor Unite, relateaza Reuters.

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, afirma ca productia de cereale si nivelurile comertului sunt mai mari decat in anii anteriori, subliniind ca vor fi ”mai multe cereale in lume”. De asemenea, ea acuza ”regimurile occidentale” ca au comis ”erori sistematice” si au…

- Ucraina, in frontierele dinainte de razboi, „nu mai exista și nici nu va mai exista vreodata”, susține Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe. „Ucraina pe care tu și cu mine am cunoscut-o, in granițele de altadata, nu mai exista și nici nu va mai exista vreodata. Acest lucru…