- In județul Argeș, greu incercat de coronavirus in ultimele saptamani, purtarea maștii de protecție devine obligatorie și in spațiile publice deschise. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, marți, 28 iulie, și e valabila incepand din 30 iulie.”Masca e obligatorie oriunde…

- „Avand in vedere evoluția alarmanta a cazurilor de infecție cu Covid-19, Institutul Național de Sanatate Publica reamintește cetațenilor importanța respectarii cu strictețe a masurilor de prevenire și limitare a raspandirii infecției. Rugam populația sa respecte masurile de baza de protecție sanitara,…

- Pentru prima data Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) trage un semnal de alarma cu privire la evoluția epidemiei de Covid-19 și cere populației sa respecte masurile de baza de protecție sanitara. Dupa ce miercuri, Romania a depașit 1.000 de cazuri in 24 de ore, INSP anunța ca „trage un semnal…

- In perioada 19-21 iunie a.c., in urma dispozițiilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul județului Mureș, au fost desfașurate acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru a proteja sanatatea cetațenilor și pentru a nu permite desfașurarea unor activitați…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. "Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu,…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, joi, ca masurile de protecție sanitara se dispun și se aplica prin acte administrative și proceduri organizatorice, care sunt acceptate și respectate de toata lumea fara sa fie invocata o stare excepționala.Citește și: Rareș Bogdan: Undeva la 36% din…

- Premierul Ludovic Orban i-a indemnat pe romani, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, sa se protejeze și sa respecte „distanța fizica de protecție sanitara”. In plus, șeful Executivului a avertiza...