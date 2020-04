Purtarea măștilor de protecție este obligatorie dacă autoritățile locale asigură necesarul de măști pentru populație Dupa cum va informam intr-un articol recent, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a decis, in ședința de ieri, marți, 7 aprilie, ca purtarea maștilor de protecție sa devina obligatorie in toate spațiile publice din toate localitațile județului Prahova, masura urmand sa intre in vigoare din 10 aprilie 2020. Astazi, miercuri, 8 aprilie, CJSU a modificat hotararea de ieri, in sensul ca purtarea maștii de protecție este obligatorie, "sub rezerva asigurarii de catre autoritațile administrației publice locale a necesarului de astfel de materiale". Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

