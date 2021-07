Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii va fi din nou obligatorie in spatii inchise la Los Angeles incepand de duminica, indiferent daca persoana este sau nu vaccinata, au declarat joi autoritatile sanitare locale, decizie luata ca urmare a cresterii continue a cazurilor de Covid in regiune, relateaza

- Purtarea mastii va ramane obligatorie in mijloacele de transport din Londra, desi premierul Boris Johnson a anuntat ca vor fi ridicate restrictiile anti-Covid pe 19 iulie, noteaza Le Figaro, arata Mediafax. Dupa aceasta data, distantarea sociala si purtarea mastii nu vor mai fi obligatorii,…

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Ministerul sanatatii din Israel a anuntat ca incepand de astazi, 25 iunie, vor fi necesare…

- Purtarea maștii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Grecia, incepand de joi, iar restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi și ele eliminate, de luni, in contextul unei ameliorari a situației epidemiologice, a avansului campaniei de vaccinare anti-Covid, dar și unui val de caldura care…

- Israelul a anuntat luni seara iminenta renuntare la obligatia de a purta masca in locurile publice inchise, una din ultimele masuri in vigoare in acest stat in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19.

- Bulgaria intentioneaza sa elimine obligativitatea mastii sanitare in salile de fitness, saloanele de cosmetica, micile magazine si birourile unde toti angajatii au fost vaccinati anti-COVID-19, in contextul scaderii ratei de infectare cu noul coronavirus, a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului…

- ''Constatam o scadere a noilor infectii si dat fiind valul de caldura din aceasta vara intentionam sa luam masuri pentru a relaxa purtarea mastii in unele spatii inchise'', a anuntat Aleksandr Zlatanov, adjunct al ministrului sanatatii bulgar, intr-o conferința de presa. Conform noilor reglementari,…

- Restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 au fost anulate in Florida, cu efect imediat. Guvernatorul statului american, Ron DeSantis, considera ca vaccinul reprezinta o alternativa de protectie mai buna si ca decizia este una corecta, tinand con