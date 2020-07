Stiri pe aceeasi tema

- In Austria, masca trebuie obligatoriu purtata de azi in toate spații inchise. Masura intra in vigoare și in Marea Britanie, unde premierul Johnson a anunțat relaxarea restricțiilor in etape. In Spania, in regiunea Madrid, se recomanda purtarea maștii și in casa. {{455217}}In timpul pandemiei au fost…

- Medicul Adina Alberst susține ca informațiile furnizate de oficialii din Sanatate, potrivit carora purtatul maștii de protecție ii protejeaza pe cei din jur sunt false."Dragii mei, am scris, am spus, am detaliat de zeci de ori la TV... MASCA TREBUIE PURTATA PENTRU CA PROTEJEAZA PE CEL CARE…

- Purtarea maștii este obligatorie in spațiile inchise, iar amenzile pot ajunge pana la 2500 de lei. Pe site-ul oficial al Ministerului Sanatații, acolo unde autoritațile ne recomanda sa ne informam doar din surse oficiale, masca a ajuns sa fie doar o recomandare.Citește și: Scenariu: Reintrare…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca masura purtarii mastii va fi mentinuta „cat timp va fi necesar”. Intrebat daca ne putem astepta la renuntarea purtarii mastilor in spatiile inchise pana la sfarsitul anului, Premierul a spus ca obligativitatea purtarii mastii va fi mentinuta „cat timp va fi necesar”,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca purtarea maștii de protecție va ramane obligatorie cat timp se vor mai inregistra noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, in condițiile cea mai importanta cale de trasmisie este prin aer. El spune ca spera ca va fi vorba de o luna sau doua.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul Comun MS MAI privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV 2 pe durata starii de alerta Conform documentului, pe…

- Dupa data de 15 mai, potrivit autoritaților, toți romanii vor trebui sa fie echipați cu masca și manuși de protecție impotriva noului coronavirus cand vor ieși din case. Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie…