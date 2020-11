Purtarea măştii 'nu este o declaraţie politică', le transmite Biden americanilor Purtarea mastii 'nu este o declaratie politica', a afirmat luni presedintele ales al SUA, Joe Biden, care si-a 'implorat' compatriotii sa se protejeze pe ei insisi si sa-i protejeze si pe ceilalti in fata epidemiei de COVID-19, transmit AFP si dpa. 'Va implor, purtati masca. Faceti-o pentru voi, faceti-o pentru vecinul vostru. O masca nu este o declaratie politica, ci un mod bun de a incepe sa unim aceasta tara', a spus Biden intr-o alocutiune la Wilmington, in statul Delaware. 'Scopul mastii nu este sa va faca viata mai putin confortabila sau sa va rapeasca ceva',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

