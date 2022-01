Purtarea măştii în locurile publice, obligatorie de luni pentru toţi francezii Obligativitatea purtarii mastii de protectie in locurile publice va fi valabila pentru toti francezii care au cel putin 6 ani, incepand de luni, conform uni decret, informeaza News.ro Astfel, copiii cu varsta de cel putin 6 ani vor fi nevoiti sa poarte masca in locurile care primesc public, in transportul public, in incintele sportive si in lacasurile de cult. In departamentele pentru care prefectii au decis ca este obligatorie purtarea mastii in aer liber, aceasta obligatie va fi valabila si pentru copiii de cel putin 6 ani. Pana acum obligatia era valabila pentru francezii cu varsta de cel putin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

