Masca va deveni din nou obligatorie pe strazile din Paris, incepand de vineri, 31 decembrie, pentru a face fața valului variantei Omicron care a antrenat un focar de contaminari cu Covid-19 in Franța, a anunțat prefectura capitalei. Aceasta obligație se aplica persoanelor de peste 11 ani, „cu excepția persoanelor care se deplaseaza in interiorul vehiculelor, […]