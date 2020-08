Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de joi, ora 8, in mai multe spatii publice in aer liber din municipiul Sfantu Gheorghe. Conform unei hotarari a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, toate persoanele cu varste peste 5 ani au obligatia sa poarte masca de protectie care…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara, in sistem online, și a adoptat Hotararea nr. 32/2020, prin care au fost stabilite masuri suplimentare de protecție pentru prevenirea și limitarea infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul județului Maramureș. Prefectul Nicolae-Silviu…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a aprobat hotararea privind obligativitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Propunerile CNSU urmeaza sa fie supuse aprobarii Guvernului Romaniei, prin urmare nu este clara data de la care vor intra in vigoare.