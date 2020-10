Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a hotarat, luni, ca se instituie obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in municipiul Galati si alte cinci localitati, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori, informeaza…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Braila a hotarat ca, de marți, purtarea permanenta a mastii de protectie devine obligatorie in municipiul Braila si in 13 localitati din judet, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit…

- Purtarea maștii pe strada devine obligatorie in tot județul Argeș, anunta autoritațile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis impunerea reguli stricte, ca masura impotriva raspandirii coronavirusului.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata, 03 octombrie 2020, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie pe o raza de 100 m in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati precum si in perimetrul acestora. Hotararea a fost luata avand in vedere cresterea numarului…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de vineri, in toate pietele, targurile si statiile de autobuz din judetul Braila, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Masura a fost facuta…

