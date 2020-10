Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Purtarea maștii de protecție, OBLIGATORIE in Aiud, incepand de ASTAZI. Masura, dupa creșterea ingrijoratoare a cazurilor de Covid-19 Intr-o postare publicata pe un site de socializare din mediul online, reprezentanții Primariei din Aiud au anunțat obligativitatea purtarii maștii in toate…

- Purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in cele publice deschise, devine obligatorie in municipiul Caracal incepand din 15 octombrie, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 din municipiu este de 2,70 la 1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana trecuta,…

- Documente atasate: hotarare-cnsu-nr--47-din-05-10-2020_65385800.pdf Lista tarilor cu indice ridicat de infectare HOTARARE nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea…

- Printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise, in județul Cluj, de sambata, 8 august, ora 00.00. De asemenea, se specifica faptul ca masca trebuie purtata astfel incat sa acopere nasul și gura si este obligatorie…

- Ziarul Unirea Purtarea maștii a devenit obligatorie in peste jumatate din județele țarii. Unde trebuie purtata masca de protecție și in spațiile deschise Masca de protecție in locurile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, ca urmare a creșterii ingrijoratoare a noilor…

- Institutia Prefectului Municipiul Bucuresti anunta ca, astazi, 03.08.2020, ora 16.00, s a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.In temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21 15.04.2004 privind Sistemul National…

- In judetul Constanta, purtarea mastii este obligatorie in spațiile deschise Foto anat.ro Tot mai multe județe impun obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara și în aer liber. La Constanța, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca masura se va aplica de mâine…

- Avand in vedere declararea pandemiei de COVID-19 la nivel mondial de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11.03.2020, luand in considerare propunerile formulate prin Hotararea nr. 22 din 20.07.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe…