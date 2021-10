Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi seara, ca masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise sau deschise, incepand din aceasta seara, mai exact de la miezul nopții. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, intrunit,…

- CJSU Alba: Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise, OBLIGATORIE in localitațile cu indicența peste 6 la mie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a luat joi hotararea privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in toate spațiile publice deschise…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi hotararea privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. La articolul 5 al Hotararii CNSU nr. 76/2021 se propune revenirea la purtarea obligatorie a maștii de protecție și in aer liber, in…

- Social Purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice in 45 de localitați din Teleorman septembrie 28, 2021 10:00 Luni, 27 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Teleorman, reunit in ședința extraordinara, a stabilit masuri suplimentare pentru gestionarea situației…

- Noi restricții in Capitala. Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie de luni, 27 septembrie, in spațiile deschise precum piețe, targuri, balciuri, stațiile pentru transportul in comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca, potrivit deciziei adoptate, duminica,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis duminica, in ziua in care Capitala a depașit incidența de 4 la mie, ca masca de protectie sa redevina obligatorie in toate spatiile publice, incepand de luni, 27 septembrie. Asadar, purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni,…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…