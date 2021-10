Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protectie redevine obligatorie in toate spatiile publice deschise in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat Ordinul pentru completarea Ordinului ministrului Sanatatii…

- Masca devine obligatorie in toate spatiile publice deschise, unde incidența depașește 6 la mia de locuitori Purtarea mastii devine obligatorie in toate spatiile publice deschise, in localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 6 la mia de locuitori, conform ordinului semnat de ministrii…

- Purtarea mastii devine obligatorie in toate spatiile publice deschise, in localitatile unde incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 6 la mia de locuitori, conform ordinului semnat de ministrii Sanatatii si Afacerilor Interne, care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. ”Cseke Attila,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi hotararea privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. La articolul 5 al Hotararii CNSU nr. 76/2021 se propune revenirea la purtarea obligatorie a maștii de protecție și in aer liber, in…

- Social Purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice in 45 de localitați din Teleorman septembrie 28, 2021 10:00 Luni, 27 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Teleorman, reunit in ședința extraordinara, a stabilit masuri suplimentare pentru gestionarea situației…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- CJSU a votat o noua hotarare, in contextul cresterii incidentei in localitatea Topalu.Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 124. Aceasta prevede constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 2 1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3 1.000 de locuitori…

- Potrivit hotararii CJSU Dambovita, masura va intra in vigoare de miercuri, 15 septembrie."Incepand cu data de 15.09.2021, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in spatiile publice deschise, cum ar fi piete, targuri, oboare, balciuri, talciocuri,…