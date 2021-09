Purtarea măștii de protecție ar putea deveni obligatorie lângă școli Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va lua astazi, 8 septembrie, o decizie in ceea ce privește obligativitatea purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor. Daca masura va fi adoptata, va intra in vigoare din 13 septembrie, atunci cand elevii se intorc la școala pentru noul an școlar, in format fizic. „Am avut discuții pentru introducerea obligativitații maștii pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor. Acest lucru va fi stabilit in urmatoarea hotarare a Comitetului pentru Situații de Urgența din București”, a spus Alin Stoica pe 5… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

