Purtarea îndelungată a căștilor audio interne afectează funcționarea urechii Daca porți caști audio, și probabil ca o faci, atunci ai experimentat unele schimbari ale urechii: interiorul urechii se simte mai lipicios, uneori simți disconfort și e posibil sa te fi ales la un moment și cu o infecție. Asta din pricina caștilor audio interne, care perturba funcționarea normala a canalului auditiv, care, in principiu, n-a evoluat pentru a avea „dopuri” in el... Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

