- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, sambata, ca in localitatile in care se inregistreaza o incidenta de peste sase cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber, dar ca vor exista si anumite exceptii. „La rata de…

- Potrivit unui comuni al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, masurile au fost impuse dupa ce, in cele 3 localitați, rata de incidenta COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns la 2,24, 2,30 si respectiv 2,08 la mia de locuitori.In spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri,…

- „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De asemenea, acestor copii trebuie sa le oferim un cadru sigur și continuarea anumitor masuri de protecție, așa incat transmiterea sa ramana cat mai mult…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca s-a decis ca masca de protecție sa fie obligatorie in continuare in școli, nu și in afara acestora. „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De…