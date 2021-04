Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție trebuie purtata pe plaja și in apa marii. Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a explicat, vineri, regulile care trebuie respectate de catre hotelieri, dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea…

- Secretar de stat despre portul maștii la plaja: „Legislația in vigoare obliga turiștii sa poarte masca și in apa” Paul Ene, secretarul de stat in cadrul ministerului Economiei și Turismului a explicat vineri in cadrul unui interviu regulile care trebuie respectate de hotelieri și turiști, in minivacanța…

- Secretar de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene a explicat vineri la Antena 3 regulile care trebuie respectate de catre hotelieri dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Paul Ene a facut referire la obligativitatea purtarii maștii la malul marii, mai exact…

- Secretarul de stat in ministerul Economiei si Turismului, Paul Ene, a vorbit la Antena 3 despre regulile care trebuie respectate de catre hotelieri dar și de catre turiști, in minivacanța de 1 Mai și Paște. Declarațiile vin in urma multor nelamuriri in randul romanilor referitoare la purtarea sau nu…

- Deputatul PSD Dumitru Coarna a declarat joi, la Antena 3, ca masca „face rau” daca este purtata de o persoana singura pe strada, ca nu vede o problema ca social-democrații sa iasa și ei in strada, și ca in actualul context provocat de proteste partidele din opoziție cresc in sondaje. Citește…

- Premierul Florin Cițu a subliniat importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. „Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile impuse.…

- In urma cu puțin timp, Ministerul Sanatații a respins cererea de ridicare a maștilor in timpul orelor de sport și nu este de acord ca orele in școlile private sa se desfașoare in mod fizic. Secretarul de stat din domeniul sanatații a specificat in urma solicitarii ministrului Educației, ca resctricțiile…

- Situatie hilara in Ploiesti. Un politist local le-a dat amenda unor tineri pentru ca se sarutau intr-un parc si nu purtau masca, desi era spatiu public. Pare banc, dar nu este. Cei doi adolescenti au primit fiecare cate 250 de lei amenda. Motivul? Se aflau pe domeniu public si nu aveau masca de protectie…