- Lumea artistica este din in doliu, dupa moartea lui Gheorghe Dumitru, indragit instrumentist. Acesta a murit la varsta de 52 de ani și a lasat in urma o fiica și un fiu de doar 11 ani. Cunoscut ca Gigi Naistul, din trupa lui Daniel Trifu, Targoveții de odinioara, acesta și-a șocat colegii de trupa,…

- Sprijiniți de partide care in județ nu se ințeleg, prefectul și subprefectul de Buzau, cel din urma investit astazi, promit ca vor colabora instituțional, indiferent de neințelegerile dintre liderii formațiunilor care i-au susținut pentru a ajunge in aceste funcții. Recent, fruntașii ALDE Buzau i-au…

- Bomba in lumea muzicii populare romanești! Cand credeam ca nu mai exista „amantlacuri”, doi artiști tineri, casatoriți recent fiecare dintre ei și așezați la casa lor, pare ca „o ard” unul cu altul, pe la spatele partenerilor de viața!

- Lucrezi in IT sau intr-un birou de arhitectura, ești profesoara, jurnalista sau inginera pe o platforma petroliera. Ai un job plin de responsabilitați, unde nu faci mereu ceea ce iți place, chiar daca asta nu e un motiv recurent de nemulțumire. Sau te-ai decis sa renunți la jobul din multinaționala…

- Raluca Badulescu este cel mai iubit personaj din lumea modei, o personalitate complexa, care nu inceteaza sa surprinda.Supranumita și alintata de milioanele de fani cu apelativul „Regina Regeasca”, a intrat in sufletele romanilor prin efervescența și sinceritate debordanta.Raluca Badulescu a fost profesoara…

- Rupe toate topurile cu melodiile sale și este iubita și indragita de toata lumea! Artista Vladuța Lupau este noua senzație a Youtube-ului și nu este de mirare ca fanii ei cresc de la o zi la alta, caci melodiile pe care le lanseaza ii surprind placut de fiecare data.

- Virușii West Nile, Zika și febra Dengue ar putea fi impiedicate sa se mai raspandeasca. Recent, in Franța s-au confirmat primele imbolnaviri cu virusul Zika de la țanțari europeni. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca animalele au dezvoltat imunitate la ințepaturile țanțarilor care transmit acești…

- Lansat in teatru de Florin Zamfirescu chiar din primul an de facultate, Silviu Mircescu a reușit ulterior sa iși construiasca singur un drum in lumina reflectoarelor. Susține ca pasiunea lui pentru tatuaje a contribuit intr-un fel la obținerea unor roluri. Silviu Mircescu are corpul plin de desene.…