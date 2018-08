Pungile din plastic: interzise, taxate sau găsite alte soluții? Ce arată experiența statelor lumii Introducerea pungilor din plastic subțire este interzisa in Romania din 1 iulie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019 se interzice și comercializarea acestora. ​Pungile de plastic sunt indiscutabil rele pentru mediul inconjurator. Punga obișnuita pe care poate ca o mai primiți la bacania din colț de la care va cumparați painea are o durata medie de viața de aproximativ 12 minute. Cand o aruncați, incepe calvarul. Fie o aruncați și- fara sa vreți- infundați vreun canal, fie se aduna la marginea unui lac in care se deverseaza gunoaiele, fie- și mai rau- ucide unul din cele aproximativ 100.000 de mamifere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Romania renunta din aceasta vara la pungile de plastic subtire sau foarte subtire cu maner. Magazinele din tara aduc deja alternative: pungi bio-degradabile, facute din amidon de porumb, care se degradeaza in cel mult 6 luni. Diferenta de pret dintre acestea si vechile pungi din plastic este de cativa...

