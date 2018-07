Stiri pe aceeasi tema

- Pungile subtiri de plastic sunt interzise de astazi in magazine, transmite Antena3.ro. De astazi distribuitorii nu mai au voie sa importe pungi de plastic. Pe de alta parte, comerciantii din piete si magazine mai au jumatate de an sa gaseasca solutii pentru inlocuirea lor.Incepand din 2019, vanzarea…

- Burger King, McDonald's si Starbucks se numara printre zecile de companii care au fost amendate pentru ca au incalcat o interdictie recenta din Mumbai ce vizeaza utilizarea produselor din plastic de unica folosinta, au anuntat marti reprezentantii municipalitatii din capitala economica a Indiei,…

- Pungile din plastic subțire vor fi interzise in Romania. Ce spune legea care va fi aplicata incepand cu 2019 și ce alternative au comercianții. Pungile din plastic subțire vor fi interzise in Romania de anul viitor și nu se vor mai gasi in niciun magazin. Legea propusa de Guvern a fost promulgata de…

- Uniunea Europeana va dezbate un proiect inițiat la nivelul celor 28 de state membre privind eliminarea materialelor plastice de unica folosința și a articolele de luat masa – de la farfurii și pahare de plastic, pana la ambalaje pentru produsele alimentare, cum ar fi fast-food-ul.

- Uniunea Europeana propune interzicerea produselor de plastic de unica folosinta, ca paiele, betisoarele de urechi si tacamurile de unica folosinta, intr-un efort de a reduce deseurile care ajung in ocean.

- Comisia Europeana propune interzicerea materialelor plastice de unica folosinta pentru a contribui la protejarea vietii marine, relateaza BBC. Propunerile vizeaza interzicerea obiectelor de plastic obisnuite, inclusiv paiete, boboci de bumbac, tacamuri, bastoane cu baloane si agitatoare de bauturi,…

- Uniunea Europeana a propus interzicerea articolelor din plastic de unica folosința pentru a proteja viața marina, scrie BBC. Propunerea trimite la mai multe obiecte din plastic, printre care: paie,...

- Marea Britanie planuiește sa interzica, de anul viitor, vanzarea paielor de plastic, a pungilor de unica folosința și a bețișoarelor de urechi intr-o incercare de eradicare a poluarii oceanelor, a anuntat biroul premierului Theresa May, scrie Reuters și The Guardian, ...