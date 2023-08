Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda au descoperit, ascunse in mai multe pungi cu cereale, aproximativ 4 kg bijuterii din metal galben și alb, presupus a fi aur, respectiv argint, pe care doua femei incercau sa le introduca ilegal in țara.

- Inflația din Turcia a crescut din nou in iulie, ajungand la 47,83% in ritm anual, dupa ce incetinise timp de opt luni, potrivit datelor oficiale publicate joi și citate de „Le Figaro”. Creșterea prețurilor de consum ajunsese, in iunie, la 38,2% in ritm anual, cel mai scazut nivel din ultimele optsprezece…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…