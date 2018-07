Noua lege a asociatiilor de proprietari aduce modificari importante atat pentru proprietari, cat si pentru asociatii. Actul normativ a fost promulgat la sfarsitul saptamanii trecute de catre presedintele Klaus Iohannis, si va intra in vigoare in termen de 60 de la publicarea in Monitorul Oficial. Printre noutati: chiriasii isi vor putea infiinta asociatii, obligatia aprobarii unui regulament de conduita si buna vecinatate sau o (...)