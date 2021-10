Ușor de dat, greu de indeplinit un asemenea indemn in ziua de astazi in Romania. Iar, țara noastra se afla in nedoritul „Top 20 al țarilor cu cea mai mare scadere a populației la nivel global”. Indemnul din titlu l-am auzit prima oara in 1977 in comuna Arbore (Suceava), de la celebrul țaran bucovinean autodidact […] Articolul „Puneți mana și faceți copii!” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .