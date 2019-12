Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a dat un vot istoric. Dupa mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleșilor americani au decis adoptarea celor doua articole prin care președintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisa calea catre destituirea lui, ce urmeaza a fi

- "In timp ce noi cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de invidie, ura si furie, si vedeti ce se intampla", a declarat Donald Trump in discursul sau la un miting de campanie in orasul Battle Creek. "Democratii incearca sa anuleze votul a zeci…

- Trump este cel de al treilea presedinte american supus unei astfel de proceduri, scrie news.ro. Casa Alba a calificat decizia Camerei Reprezentantilor drept unul dintre cele mai „rusinoase episoade politice din istoria tarii". Un republican din Camera Reprezentantilor a comparat procedura careia…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Camera Reprezentanților a început miercuri dezbaterea privind punerea sub acuzare a lui Donald Trump, care ar putea deveni al treilea președinte al Statelor Unite vizat de procedura de impeachment, scrie AFP. Discuțiile, care ar urma sa dureze circa șase ore, ar trebui sa se încheie…

- Un proces al lui Donald Trump va fi o prioritate pentru Senatul SUA la inceputul lui 2020 in eventualitatea in care punerea sub acuzare a presedintelui american (impeachment) este aprobata de Camera Reprezentantilor saptamana viitoare, a declarat miercuri liderul majoritatii republicane din Senatul…

- Camera Reprezentanților a aprobat, joi, rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump. Votul final asupra punerii sub acuzare ar putea avea loc pâna la sfârșitul anului, la capatul unui lung șir de audieri publice, televizate.…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…