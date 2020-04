Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar din Bucuresti ar avea personal si pacienti infectati cu coronavirus, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul unitatii sanitare. Cele mai multe cadre sanitare infectate sau suspecte de CO...

- Medicii spun ca un singur caz de coronavirus asimptomatic poate produce o nenorocire in orice cabinet de medicina de familie. „Nu putem face nimic cu stetoscopul”.Printr-un act semnat de noua directoare Laura Acatrinei, DSP București refuza eliberarea adeverinței de intrare in izolare. Incepand de ieri,…

- Pacientul de 74 de ani infectat cu coronavirus care a murit astazi la Spitalul Victor Babeș din Capitala s-a prezentat lunea trecuta, de unul singur, la Spitalul Universitar din București, din cauza ca avea febra și tuse. El a fost internat inițial, luni, la Spitalul Universitar și a fost testat pentru…

- Testarea masiva a personalului medical și a cetațenilor, inclusiv inființarea de puncte de testare pe strada, și instituirea urgenta a izolarii generale la domiciliu, de unde oamenii sa poata ieși doar pentru aprovizionare sau alte probleme urgente, este vazuta de unii dintre medicii romani ca singura…

- Cristi Barbu: “In perioada urmatoare, sanatatea populației este prioritara. Dar vom avea grija și de economie/antreprenori/salariați” in Politic / on 16/03/2020 at 21:53 / Guvernul este pregatit pentru a face fața epidemiei de coronavirus, vor fi alocate fonduri suplimenare pentru Sanatate și se…

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a fost amendat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru ca folosește echipamente de radiologie fara avize de functionare. Mai mult, medicii practicieni nu au permis de folosire a acestora, pentru ca nu se prezinta sa-și obțina permisele.La…

- Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) au efectuat anul trecut 68 de interventii chirurgicale de transplant de cornee, dublu fata de cifra inregistrata in anul precedent. Materialul biologic a fost prelevat, in spitalele din Bucuresti si din tara, de…