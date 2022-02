Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul ambulanței implicate in accidentul de la Iași rupe tacerea, vorbind despre catastrofa produsa la data de 1 februarie 2022. In accident au fost implicate o ambulanța, o autoutilitara și un TIR. Șoferul ambulanței precizeaza ca mașina lui nu era defecta și se afla in misiune. Imediat dupa accident,…

- Tragicul accident din Iași, din aceasta dimineața, a șocat pe toata lumea și a ajuns in atenția tuturor, inclusiv a lui Ștefan Mandachi. Promotorul Autostrazii Moldovei nu a ezitat și a vorbit despre acest subiect sensibil, insa totodata a ținuta sa explice cum stau, de fapt, lucrurile in Romania. Declarațiile…

- Politistii care au efectuat primele cercetari la fata locului in urma accidentului de pe DN 28, in zona localitatii Sarca, au constatat ca soferul autocamionului a acrosat ambulanta, iar apoi a intrat in coliziune cu autoutilitara, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Ioan Bilea, potrivit…

- Accidentul din judetul Iasi petrecut marti dimineata, 1 februarie, este unul dintre cele mai grave din ultimii ani, in Romania si s-a produs pe drumul care produce zeci de accidente mortale anual. Moldova inca nu are o autostrada.

- Șapte persoane au murit intr-un accident rutier, pe raza localitații Sarca, Iași. Care sunt primele imagini ale incidentului și cine se afla in mașinile implicate in tragedie. Potrivit primelor informații, doua autoturisme și o ambulanța s-au ciocnit puternic intr-o curba.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat primele declarații despre accidentul in care a decedat Raisa. Acesta regreta enorm tragedia și ințelege durerea parinților, deoarece are o fetița de varsta apropiata cu micuța ce s-a stins din viața pe trecerea de pietoni.

