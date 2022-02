Stiri pe aceeasi tema

Oamenii obosesc. Mișcarile lor devin lente, ingreunate de eforturile pe care le presupun activitațile lor, ca și cum energia s-ar pierde intr-un fel necontrolat. Sunt oameni a caror putere de

Cateodata aflam mai multe decat vrem ori avem nevoie sa știm. Intamplarea face sa ne gasim in preajma unor oameni in diferite momente ale vieții lor, sa-i privim, sa-i

Cred ca fiecare om, indiferent de varsta, are o parere despre politețe, știu insa ca nu este la fel de importanta pentru toți. Nici nu poți sa te superi pe

Cateodata, privirea mea intarzie cam mult pe chipurile celor din jur și-mi trebuie o concentrare adecvata sa remediez acest lucru. Cu trecerea anilor am invațat, cumva, ca trebuie sa

Sa avem mereu grija de ceva e o caracteristica a existenței noastre, chiar și a celor ce cred ca nu au nicio grija. Ingrijim o casa, o floare, o ființa

Noi… Toți… Daca am fi invațat, daca am fi știut sa folosim cuvinte potrivite, sa le rostim la vremea cuvenita, sa le spunem cui trebuie, cui are nevoie ori cui

„Ce este omul ca-ți amintești de el? Sau fiul omului, ca-l cercetezi pe el?" (Psalmul 8) Acum, de Craciun, o amintire din urma cu șase ani… Am mai scris, candva,

Ne dorim sa ne știm in siguranța, pentru ca, in majoritatea situațiilor, nu stapanim mersul evenimentelor. Deși, uneori, credem ca o putem face. Unii iși doresc sa nu porneasca singuri