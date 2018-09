Stiri pe aceeasi tema

- Un observator montan realizat de Romsilva marcheaza de astazi un punct unic in Romania și de o importanța majora in contextul Centenarului Marii Uniri. Autoritați din trei județe inaugureaza ”Frația neamului romanesc”, pe Varful Giurgiu, din Munții Vrancei, locul in care se intalnesc cele trei mari…

- In cadrul Centenarului Marii Uniri, Romsilva inaugureaza in comuna Gura Teghii un observator la punctul de intersectie a celor trei mari provincii romanesti: Muntenia, Moldova si Transilvania. Inaugurarea observatorului intitulat „Punctul Fratiei Neamului Romanesc” va avea loc joi, 13 septembrie, de…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meterorologica de vreme rea, valabila în intervalul 17-19 august.Astfel, în perioada 17-19 august, în cursul dupa-amiezilor și serilor, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta…

- Mai multe atentionari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele ore in bazine hidrografice din opt judete din Transilvania, Muntenia si Moldova, au fost emise, vineri, de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Gabriel Bethlen a fost principe al Transilvaniei intre 1613 – 1629 si un lider al miscarii antihabsburgice din estul si nordul Ungariei in contextul Razboiului de 30 de ani, in care Transilvania s-a situat de partea puterilor oponente Sfantului Imperiu Romano – German. Acesta a incercat sa cucereasca…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…