- SRCF Cluj a redeschis marți, 15 noiembrie, punctul feroviar de frontiera Campulung la Tisa, pentru reluarea circulației feroviare la granița cu Ucraina, pe relația Teresva (UZ) - Campulung La Tisa (CFR).

- Primul automotor ucrainean de calatori a efectuat marți o cursa de proba pe traseul Berlibas (Ucraina) - Valea Vișeului (Romania), linie de tranzit la granița Romaniei cu Ucraina, redeschisa de SRCF Cluj in octombrie 2022, la 16 ani de cand nicio garnitura feroviara (UZ) nu a mai circulat prin acest…

- Punctul de trecere din nordul R. Moldova „Costești-Stanca” și-a sistat temporar activitatea din cauza deconectarii de la energie electrica, anunța Poliția de Frontiera. „Poliția de Frontiera informeaza despre sistarea temporara a activitații unui alt punct de trecere din nordul țarii – PTF Costești-Stanca.…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, un certificat fals, aparent emis de autoritațile ucrainene. Ieri, 21 octombrie a.c., la ora 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- In data de 5 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.427 persoane, cu 188 autoturisme. Din cele 1.427 persoane, 1.063 sunt cetațeni ucraineni. In data de 5 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- Un lant uman in semn de solidaritate s-a format, miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei, la sase luni de la inceperea razboiul in Ucraina, a informat, miercuri seara, viceprimarul municipiului Sighetu Marmatiei, Daniela Onita Ivascu.

- O coloana de camioane care se intinde pe cativa kilometri s-a format la frontiera dintre Republica Moldova si Romania, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca-Costesti. Masinile de marfa, incarcate in special cu cereale din Ucraina, asteapta ore intregi pe partea moldoveana a frontierei pentru efectuarea…