- Punctul de control Rafah, utilizat pentru evacuarea din Fașia Gaza catre Egipt, a fost inchis pentru circulația persoanelor pe durata intregii zile de vineri, conform informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe.

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, joi seara, ca alti 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora au iesit din Fasia Gaza prin punctul de frontiera Rafah si vor ajunge in tara in perioada urmatoare, informeaza News.ro.Un numar de 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Fașia Gaza și Egipt a fost redeschis, anunța joi Ministerul roman al Afacerilor Externe, precizand ca vor continua procedurile de evacuare in cazul cetațenilor care au primit acceptul de a trece granița, „inclusiv pentru cei 51 de cetațeni romani și membri…

- Primii romani cu cetațenie dubla urmeaza sa iasa marți dimineața prin punctul de trecere a frontierei Rafah din Fașia Gaza. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma acordului transmis de autoritațile israeliene și cele egiptene, un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de…

- Wael Abu Mohsen, purtatorul de cuvant al partii palestiniene a punctului de trecere a frontierei de la Rafah, a declarat ca aproximativ 100 de detinatori de pasapoarte straine au fost autorizati sa paraseasca Gaza pana joi, potrivit epicnews.ro. Un total de 400 de detinatori de pasapoarte straine, precum…

- Chiar daca atacul cibernetic a avut loc in data de 9 octombrie, situatia a fost anuntata abia marti, sursa citata precizand ca specialistii IT ai institutiei lucreaza pentru rezolvarea problemelor.„Incidentele legate de securitatea informatica au devenit din ce in ce mai frecvente si au capatat o amploare…

- Uniunea Europeana va lansa o operațiune umanitara pe un culoar aerian, care consta in „mai multe zboruri” catre Egipt. Scopul este livrarea de provizii organizațiilor caritabile aflate in Fașia Gaza, informeaza Digi24. „Primele doua zboruri vor avea loc saptamana aceasta, transportand marfuri umanitare…