Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice va scadea, in medie, cu 3,53%, iar punctul de pensie va creste cu 10%, acestea sunt principalele modificari care intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie. Astfel, pentru următorul an, adică până la 30 iunie 2019, consumatorii de electricitate vor plăti…

- Incepand cu data de 1 iulie vor intra in vigoare preturile avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanta (FUI) clientilor finali din portofoliul propriu, autoritatea anuntand vineri ca a aprobat scaderea,…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), remis presei. Oficialii ANRE menţionează că,…

- Vesti bune pentru romani. Pretul energiei electrice va scadea de la 1 iulie, conform Realitatea Tv. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat preturile maxime pentru serviciul universal in perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019, pentru fiecare zona de retea. Concret,…

- Agentia pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau (ANRE) a anuntat marti, 1 mai, preturile-plafon la produsele petroliere pentru urmatoarele doua saptamani. Pretul la benzina a crescut cu 35 de bani, iar cel la motorina s-a marit la fel cu 35 de bani.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va modifica tarifele de distributie, in sensul reducerii lor, in momentul in care va primi decizia Consiliului Concurentei cu privire la investigatia din care a rezultat ca au fost prejudiciati consumatorii, se arata intr-un comunicat al ANRE,…