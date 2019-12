Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a spus ca multe lucruri pot fi rezolvate prin asumarea raspunderii guvernului, inclusiv „acea nefericita ordonanta de urgenta 114". „Eu cred ca ar fi bine sa mergem spre alegeri anticipate in primavara anului viitor. Voi avea discutii cu toti liderii politici", a spus el.

- Primarul general Gabriela Firea a anunțat, pe Facebook, ca s-a intalnit cu managerii spitalelor pe care le administreaza, carora le-a transmis ca investițiile vor continua.Citește și: ‘Aleșii’ lui Klaus Iohannis! Lista completa: Cine sunt cei care vor participa la dezbaterea președintelui…

- IRES a trimis profilul socio-demografic al votanților, care arata marile avantaje ale USR-PLUS pentru alegerile din anii urmatori. Astfel, alianța celor doua partide aparute recent pe scena politica are o popularitate mai ridicata in randul tinerilor și a celor cu studii superioare, prin comparație…

- Klaus Iohannis a mers la vot neinsotit de sotia sa, Carmen, care se afla la Sibiu. Dupa ce si-a exercitat dreptul la vot, presedintele in exercitiu a declarat: "Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun…

- Partidul Social democrat nu vede o solutie in alegerile anticipate, dar este pregatit pentru acestea, a declarat luni presedintele formatiunii, Viorica Dancila. "Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie facute la termen. Dupa ce nu avem un guvern, mai intram in…

- "PSD aceasta alianta de la guvernare a prevazut cresterea punctului de pensie de la 1265 de lei la 1775 de lei, care inseamna 40%, asta a fost o fortare care nu isi are acoperire nici in cresterea PIB, nici in cresterea fortei economiei de anul viitor si nu are justificare nici in cersterea salariului,…

- Ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind incetarea raporturilor de serviciu ale chestorului de politie Tupan Augustin din Ministerul Afacerilor Interne, incepand cu data de 15 septembrie 2019.De asemenea, tot ieri, presedintele a semnat eliberarea din functia de procuror…

- Premierul Viorica Dancila spune despre sesizarea la CCR in care reclama un conflict intre Guvern și președintele Klaus Iohannis ca ar trebui vazut și ca un mijloc „de a avea niște reguli pe viitor”.