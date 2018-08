Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Veniturile pensionarilor vor creste de cel putin doua ori din 2021, totul dupa aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor. Un barbat‎ care are o vechime in munca de 35 ani si care in acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 si o pensie pe care o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

