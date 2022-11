Punctul de pensie crește cu 12,5% de la 1 ianuarie Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, la finalul ședinței coaliției, majorarea punctului de pensie cu 12,5% de la 1 ianuarie. De asemenea, pensionarii cu venituri reduse vor primi ajutoare financiare, a mai anunțat șeful executivului. “In ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc in aceasta seara, am decis urmatoarele:Pentru pensiile pe contributivitate, am decis creșterea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Totodata, anul viitor vom continua acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

