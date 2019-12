Punctul de amenda va ingheta la 145 lei in anul 2020, a decis Guvernul, prin adoptarea unui proiect de asumare a raspunderii in acest sens. Masura face parte dintr-un proiect de lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care vizeaza in principal modificarea Ordonantei 114. Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe acest proiect, luni. Punctul de amenda are o valoare de 10% din valoarea salariului minim brut pe economie. Odata cu majorarea salariului minim la 2.230 lei, de la 1 ianuarie 2020, punctul de amenda ar fi crescut semnificativ,…