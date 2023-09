Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariului minim de la 1 octombrie incalca o cutuma si unul dintre putinele lucruri predictibile pentru mediul de afaceri, si anume ca el era negociat in toamna anului curent intre sindicate, patronate si Guvern pentru a intra in vigoare la inceputul anului urmator, sustine Radu Burnete, directorul…

- Cresterea salariului minim de la 1 octombrie incalca o cutuma si unul dintre putinele lucruri predictibile pentru mediul de afaceri, si anume ca el era negociat in toamna anului curent intre sindicate, patronate si Guvern pentru a intra in vigoare la inceputul anului urmator, sustine Radu Burnete, directorul…

- Astazi, 28 septembrie, Guvernul va aproba o ordonanța prin care salariul minim crește de la 3.000 la 3.500 de lei, dar și o hotarare potrivit careia salariul minim in construcții crește de la 4.000 la 4.500 de lei. „Maine dau ordonanta si HG, o data pentru marirea salariului (minim) de la 3.000 la 3.300…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a anuntat ca Executivul a aprobat, luni, proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, insa va fi emisa separat o ordonanta de urgenta pentru reglementarea salariului minim in constructii…

- Reprezentanții Guvernului au anunțat ca salariul minim crește de la 1 octombrie 2023. Guvernul a anuntat pe 20 septembrie, cresterea de la 1 octombrie a salariului minim brut pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei, adica o marire de 10%. Astfel, salariul net minim pe economie va ajunge la…

- Salariul minim crește de la 1 octombrie 2023! Ministrul Marcel Boloș a anunțat cat vor primi romanii in plus. Marcel Boloș a anunțat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, cu cat va crește salariul minim de la 1 octombrie, in urma discuțiilor din Coaliție. „Deciziile pe care le avem in coalitia de guvernare…

- Salariul minim ar putea crește mai repede, respectiv din septembrie 2023. Unele surse spun ca ar putea ajunge la 3.300 lei brut, dar discuțiile se poarta cu sindicatele și patronatele din Consiliul Național Tripartit.

- Fostul ministru de Finanțe Dan Vilceanu a criticat vineri, masurile fiscale pe care Guvernul le are in vedere dupa ce gaura bugetara a scapat de sub control. Dan Vilceanu a spus ca propunerea privind creșterea salariului minim nu va putea fi susținuta de economia privata iar creșterea taxelor va insemna…