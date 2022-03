Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele sunt foarte vulnerabile, iar odata atinse la punctele slabe pot fi extrem de ranite de orice persoana care se afla in jurul ei. Nativii din zodia Rac incearca foarte mult sa iși ascunda sentimentele și mai ales, nu vor ca oamenii din jur sa vada cat de vulnerabili sunt. Iata de ce pot suferi…

- Zodia Varsator este una dintre cele mai pretențioase, detașate si imprevizibile zodii. Cea mai mare slabiciune a acestei zodii este lipsa de atenție fața de micile detalii care conteaza. Nativii din Varsator vad lucrurile doar in ansamblu, astfel ca nu obișnuiesc sa individualizeze problemele și sa…

- Cu toții avem puncte slabe de care nu multe persoane știu, iar odata ce se descopera, oamenii incep sa profite din ce in ce mai mult de ele. Nativii din aceasta zodie au foarte multe lucruri nedescoperite, deoarece nu dau voie tuturor sa ii cunoasca așa cum sunt cu adevarat. Odata ce le cunoști punctele…

- Nativii zodiei Berbec se simt obosiți, în timp ce nativii zodiei Rac au parte de surprize. Berbec Nu exista scuze pentru a te lenevi sau pentru a nu-ți îndeplini responsabilitațile. Trebuie sa va acceptați angajamentele și sa va îndepliniți promisiunile, chiar daca…

- Rusii instariti incearca sa isi transfere o parte din averile lor din Europa in Dubai, in incercarea de a scapa de sancțiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, au declarat pentru Reuters mai multe surse financiare si juridice.

- Fecioara este o zodie sensibila care știe ce vrea și este foarte greu sa o cucerești. Nativii din aceasta zodie iși doresc o relație de lunga durata, unde iși pot arata toata iubirea fața de partener. Iata care sunt zodiile cu care se potrivește Fecioara cel mai bine.

- BERBEC- Este posibil sa nu reușiți sa ajunge la un compromis in cazul unei probleme ce priveste intreaga familie. Daca situatia nu se amelioreaza, nu uitati ca nu sunteti singurii responsabili.TAUR- S-ar putea ca relatia voastra sa sufere din cauza problemelor financiare.

- Horoscop Fecioara 2022. Cum iți va merge in anul 2022, daca te-ai nascut in zodia Fecioara? Citește previziunile astrelor pentru anul 2022 și afla daca vei avea parte de schimbari importante in dragoste, cariera, sanatate sau in privința banilor.Horoscop Fecioara 2022Horoscop Fecioara 2022 - DRAGOSTECu…