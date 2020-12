Stiri pe aceeasi tema

- Programul de funcționare al celor 19 puncte de vanzare ale S.T.P.T. de pe teritoriul municipiului Timișoara, Dumbravița și Ghiroda va fi modificat, cu ocazia sarbatorilor de Craciun și de Anul Nou. Astfel, in 24 decembrie și in 31 decembrie, orarul punctelor de vanzare va fi intre orele 6:00 și 14:00,…

- „Aici, la Cantacuzino, s-a creat un centru special, toate dozele de vaccin vor veni inital aici si apoi vor fi distribuite in țara. Este impresionant ce s-a realizat - o sala cu totul noua, un flux pentru vaccin, totul ca la carte, acest container e o mostra, dar poate fi replicat rapid. Mașinile care…

- Presedintele a atentionat vineri, dupa o vizita la Centrul national de stocare a vaccinurilor COVID-19 din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” ca restrictiile raman in vigoare de Craciun si de Anul Nou, iar ele sunt obligatorii, nu facultative, iar cei…

- In perioada 21 – 28 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, la nivelul intregii țari, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Ploile vor fi excedentare in regiunile nord-vestice. In perioada 28 decembrie – 4 ianuarie, temperatura medie…

- Italia apeleaza la masuri drastice in perioada sarbatorilor, pentru a limita cit mai mult raspindirea virusului. Astfel, noile restricții impuse de autoritaților italiene vor intra in vigoare pe 20 decembrie, weekendul de dinainte fiind considerat ultimul "liber", inainte de Craciun și Revelion. Intre…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva scoate la vanzare pentru sarbatorile de iarna din acest an 42.624 de Pomi de Craciun, majoritatea recoltați din culturi specializate in pepinierele silvice. Din aceștia, 28.799 sunt din specia brad și 13.825 sunt din specia molid sau alte specii de rașinoase. Prețurile…

- Societatea civila din trei mari orase se mobilizeaza din nou: „Plasma e darul de Craciun” este numele unei campanii umanitare care vizeaza donarea de plasma pentru pacienții infectați cu virusul Covid 19, aflați in stare grava și internați in aceste zile in spitalele din Cluj, Sibiu și Timișoara. Desfasurata…

- Jurnalistul este de parere ca președintele Klaus Iohannis va impune romanilor sa iși petreaca sarbatorile de iarna acasa, mai ales in contextul ca acestea sunt dupa alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. "Avand in vedere ca este dupa 6 decembrie si el o sa castige majoritatea, nu trebuie…