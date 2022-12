Punctele de trecere a frontierei blocate. Mulți români se întorc de sărbători în țară Romanii care lucreaza in strainatate se intorc acasa de sarbatori au blocat vamile. Timpul de așteptare este de aproximativ o ora. Sambata, cele mai tranzitate puncte de trecerea frontierei sunt Nadlac I și II, dar și Petea. Din cauza cozilor interminabile, Poliția de Frontiera a luat masuri pentru asigurarea unui control operativ și fluent. Sambata, la ora 12.00, in PTF Petea timpul mediu de așteptare este de 30 de minute pentru intrarea in țara. In ultimele 24 de ore, prin acest punct de trecere a frontierei au intrat in Romania 9.600 de persoane, care au calatorit cu aproximativ 3.000 mijloace… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii ucraineni care vin din Ucraina in țara noastra pot traversa punctele de trecere a hotarului cu acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Cei care se intorc din Uniunea Europeana in perioada sarbatorilor de iarna, trebuie sa prezinte acte valabile, informeaza Poliția de Frontiera.…

- La punctele principale de trecere a frontierei din judetul Arad e aglomerate, vineri, pe sensul de intrare in tara, autoritatile precizand ca au inceput sa vina acasa pentru sarbatori multi dintre romanii care lucreaza in strainatate, in acest sens fiind

- Poliția de Frontiera informeaza ca sint nefuncționale punctele de trecere a frontierei Basarabeasca-Serpniovoe, Ceadir Lunga-Maloiaroslaveț, Ceadir Lunga-Novie Troiani, Mirnoe-Tabaki. Motivul intreruperii programului de lucru este deconectarea energiei electrice pe partea ucraineana. "Indemnam calatorii…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei de la Vicovu de Sus este mult mai intens pe sensul de intrare in Ucraina, decat pe cel de sosire in Romania. Conform datelor furnizate de Poliția de Frontiera, in ziua de 16 noiembrie a.c., pe sensul de intrare in P.T.F. Vicovu de Sus au venit in ...

- Este haos, din nou, pe sensul de ieșire din Romania! Coada de camioane care așteapta sa iasa din țara se intinde, miercuri dimineața, pe o lungime de 15 kilometri. Totul, dupa ce in weekend autoritațile maghiare au restricționat traficul greu pe teritoriul Ungariei din cauza sarbatorii Tuturor Sfinților.

- Potrivit aplicatiei online de monitorizare a timpilor de asteptare la granite, de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac II sunt deschise patru artere de iesire din tara pentru traficul greu.

- Aproape 8.500 de ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, ceea ce urca bilanțul cetațenilor ucraineni care au intrat in Romania la peste 2,5 milioane, informeaza Poliția de Frontiera.Incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 05.10.2022, ora 00:00, la nivel…

- ”In perioada 13-16.09.2022 Garda Nationala de Mediu a desfasurat o importanta actiune de verificare si control la mai multe puncte de trecere a frontierei din zona de nord-vest a tarii. Timp de 4 zile, trei echipe de comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu impreuna cu…