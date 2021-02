Stiri pe aceeasi tema

- “Tigroaicele” au un meci de foc maine, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta. Danezele de la Team Esbjerg vin cu ambiții mari și dorința de revanșa, dupa ce in meciul tur echipa lui Adi Vasile s-a impus cu un gol marcat de Cristina Neagu in ultimele secunde ale jocului.“Este un meci foarte important,…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o clar pe CSU Cluj-Napoca, cu scorul de 40-30 (18-17), vineri, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal feminin, disputat in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES…

- ”Tigroaicele” revin in Sala Polivalenta dupa ce in week-end-ul trecut au fost invinse de FTC in Liga Campionilor, in deplasare, iar miercuri au caștigat contra celor de la Baia Mare in Liga Florilor Mol. Maine, de la ora 17.oo, fetele lui Adi Vasile intalnesc pe Vipers, formația aflata pe locul cinci…

- Intr-o partida disputata in Sala Agronomia din București, CSM Satu Mare a invins-o pe Rapid cu scorul de 92-50 (20-14, 28-11, 23-10, 21-15). Satmarencele au dominat din start și au condus dupa prima repriza cu 48-25. Ecartul s-a majorat la reluarea jocului iar dupa trei sferturi CSM avea un avantaj…

- Selectionata Frantei, detinatoarea titlului continental, a invins reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 24-23 (11-12), vineri, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca. Muntenegru, viitoarea adversara a Romaniei…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara emotii in turul al treilea al competitiei masculine de handbal EHF European Cup, dupa ce a intrecut formatia bosniaca MRK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje cu scorul de 31-15 (16-8), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in mansa…

- Trei partide s-au disputat miercuri, in etapa a VI-a a Ligii Nationale, programata pe durata a doua zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. CSM Slatina si Gloria Bistrita nu pot participa din cauza testarilor pozitive din loturi, opt la Slatina si 20 la Gloria, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate…