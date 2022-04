Puncte slabe ale zodiei Rac. Au cele mai puternice sentimente

Persoanele din zodia Rac sunt extrem de sensibile și familiste. Cu toții avem puncte sensibile, așa și in cazul Racului, care este uneori prea sensibil și oarecum rușinos in anumite situații. Sunt foarte pretențioși la partenerul de viața, iar atunci cand ajung sa puna sentimente se implica in totalitate in relațiile de cuplu.