Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa calitați și puncte forte, fiecare dintre noi avem și puncte slabe. Unii reușim sa le controlam mai bine, in vreme ce alții nu. Pe langa multe alte aspecte, zodiacul ne arata și slabiciunile cu care ne confruntam și pe care incercam sa le ascundem uneori chiar de noi inșine. Tu știi ce puncte…

- Ca oricare alta zodie, și zodia Pești este suspusa greșelii. Nativii acestei zodii au foarte multe trasaturi puternice și favorabile, dar și puncte slabe, la care trebuie sa fie foarte atenți.

- Persoanele din zodia Rac sunt extrem de sensibile și familiste. Cu toții avem puncte sensibile, așa și in cazul Racului, care este uneori prea sensibil și oarecum rușinos in anumite situații. Sunt foarte pretențioși la partenerul de viața, iar atunci cand ajung sa puna sentimente se implica in totalitate…

- Cu toții știm ca zodiile au puncte slabe și puncte forte. Ei bine, astazi va prezentam care sunt defectele zodiei Scorpioni. Acești nativi sunt foarte geloși și razbunatori, iar la ei dragostea se transforma in ura cu ușurința.

- Zodia Taur este una dintre cele mai norocoase și favorizate semne astrale ale zodiacului. Aceasta zodie este predestinata succesului, fiind un semn astral privilegiat de catre destin. Deși este guvernata de Venus și are toate energiile pozitive asupra sa, trebuie sa știi ca aceasta zodie are și puncte…

- Zodia Varsator este una dintre cele mai pretențioase, detașate si imprevizibile zodii. Cea mai mare slabiciune a acestei zodii este lipsa de atenție fața de micile detalii care conteaza. Nativii din Varsator vad lucrurile doar in ansamblu, astfel ca nu obișnuiesc sa individualizeze problemele și sa…

- Cu toții avem puncte slabe de care nu multe persoane știu, iar odata ce se descopera, oamenii incep sa profite din ce in ce mai mult de ele. Nativii din aceasta zodie au foarte multe lucruri nedescoperite, deoarece nu dau voie tuturor sa ii cunoasca așa cum sunt cu adevarat. Odata ce le cunoști punctele…

- BERBEC- Este o zi a dezvaluirilor. Cei care sunt intr-o relatie ar putea primi o cere in casatorie. Celibatarii au toate sansele sa intalneasca pe cineva.TAUR- Ati muncit mult in ultima vreme si a venit timpul sa primiti rasplata.